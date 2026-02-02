lunedì 2 Febbraio 2026
HomeGenovaCronacaGenova, al Gaslini crolla il controsoffitto nel reparto di patologia neonatologia
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriQuarto

Genova, al Gaslini crolla il controsoffitto nel reparto di patologia neonatologia

Redazione Liguria
0

Gaslini Genova vetrata colorataGenova – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nel crollo parziale del contro soffitto di uno dei reparti dell’ospedale Gaslini. A denunciarlo la UIL FP Gaslini che parla di “grave inadeguatezza” della situazione di sicurezza all’interno dell’ospedale eccellenza europea nella cura dei bambini.
“Dopo l’infiltrazione d’acqua nel reparto di Patologia Neonatale – scrive la Uil FP – che ha causato la caduta parziale di pannelli del controsoffitto, la UIL FP Gaslini ribadisce la propria preoccupazione per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti”.
“Da tempo – proseguoni i rappresentanti sincacali – segnaliamo la presenza di diverse criticità in istituto, molte delle quali non sono state ancora risolte, nonostante mettano a rischio l’incolumità di lavoratori e utenti”, dichiara la Segreteria aziendale della UIL FP Gaslini.
“Tra queste, il pad 12, già interessato da precedenti crolli, i frequenti malfunzionamenti degli ascensori e il corridoio rosa di collegamento tra il padiglione 12 e gli altri padiglioni dell’istituto, sono solo alcune delle situazioni più preoccupanti e che richiedono interventi urgenti che non possono più aspettare”.

La UIL FP Gaslini chiede alla Direzione dell’Ospedale di intervenire immediatamente per risolvere le criticità segnalate e garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. “Non possiamo più aspettare – conclude la Segreteria aziendale – È necessario un piano di intervento urgente e concreto per garantire la sicurezza e la salute di tutti coloro che lavorano e si curano al Gaslini”.

