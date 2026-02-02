lunedì 2 Febbraio 2026
Genova, mattinata di coda in Autostrada e in città

Redazione Liguria
0

Coda A10Genova – Come spesso accade il lunedì mattina, soprattutto con il maltempo, la settimana è iniziata all’insegna delle code in città a Genova e sul nodo autostradale genovese.
Code e rallentamenti si registrano in A7 sia all’uscita del casello di Genova Bolzaneto che nel tratto tra lo stesso casello e il bivio con l’A12. Inoltre, in direzione nord, si registra 1 chilometro di coda nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, verso nord.
I lavori sono la causa dei due chilometri di coda presenti in A12 tra Rapallo e Recco, mentre pochi chilometri più avanti, sempre in direzione Genova, ci sono rallentamenti nel tratto compreso tra Genova Est e il bivio con l’A7.
Spostandosi in A10, è presente traffico intenso tra il casello di Arenzano e il bivio con l’A7.
In città le problematiche riguardano soprattutto la Sopraelevata, con rallentamenti e code presenti soprattutto in direzione ponente.

