Genova, mattinata di coda in Autostrada e in città

Genova – Come spesso accade il lunedì mattina, soprattutto con il maltempo, la settimana è iniziata all’insegna delle code in città a Genova e sul nodo autostradale genovese.

Code e rallentamenti si registrano in A7 sia all’uscita del casello di Genova Bolzaneto che nel tratto tra lo stesso casello e il bivio con l’A12. Inoltre, in direzione nord, si registra 1 chilometro di coda nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, verso nord.

I lavori sono la causa dei due chilometri di coda presenti in A12 tra Rapallo e Recco, mentre pochi chilometri più avanti, sempre in direzione Genova, ci sono rallentamenti nel tratto compreso tra Genova Est e il bivio con l’A7.

Spostandosi in A10, è presente traffico intenso tra il casello di Arenzano e il bivio con l’A7.

In città le problematiche riguardano soprattutto la Sopraelevata, con rallentamenti e code presenti soprattutto in direzione ponente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]