Genova, più campetti e meno supermercati: la protesta alla Basko di Quarto

Genova – Palleggi, passaggi e stoppate tra gli scaffali del supermercato. É quanto accaduto ieri alla nuova Basko di Quarto, dove giovani e famiglie si sono riuniti per un flashmob sportivo organizzato per chiedere più spazi per luoghi di aggregazione, divertimento, socialità e sport, messi spesso a dura prova da aperture sempre più presenti in città.

La costruzione della Basko, che ha ufficialmente aperto al pubblico da una decina di giorni, ha suscitato non poche proteste nella zona, soprattutto perché costruita in un luogo simbolo del quartiere, che per anni ha accolto giovani e bambini di tutte le età.

“Se costruiscono supermercati al posto dei campetti – scrivono gli organizzatori della protesta – noi continuiamo a giocarci. Oggi abbiamo realizzato un flashmob sportivo nella nuova Basko di Quarto costruita al posto di due campi da calcio, un campo da basket e un campo da pallavolo. Dove prima c’era uno spazio di socialità, sport e aggregazione adesso ci sono corsie, prodotti e consumo.

Abbiamo deciso di reimpossessarci simbolicamente di questo luogo, palleggiando tra i reparti della Basko, per denunciare la mancanza di spazi pubblici di socialità e sport a Genova. Genova, rispetto a Milano, ha un sesto dei campetti pubblici da basket (21 contro 120). Se non troviamo spazio ce lo andiamo a riprendere.

Per troppi anni nella nostra città le giunte di centrodestra hanno deciso di svendere gli spazi urbani ai privati, danneggiando il tessuto urbano e sociale.

È il momento di invertire la rotta. Chiediamo alla sindaca Salis di impegnarsi per realizzare nuovi spazi pubblici attrezzati e fare manutenzione su quelli esistenti per rendere l’attività sportiva libera, accessibile e gratuita!

Grazie per la numerosissima partecipazione di persone venute da ogni quartiere di Genova. We got game”.

