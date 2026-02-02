lunedì 2 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, rimossi dopo anni i ponteggi del Ponte Monumentale
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, rimossi dopo anni i ponteggi del Ponte Monumentale

Redazione Liguria
0
Ponte Monumentale fine lavori
foto Marco Pelizza

Genova – Sono stati rimossi i ponteggi dal Ponte Monumentale, simbolo di via XX Settembre e del centro genovese, che da anni era sottoposto ad alcuni interventi finanziati con i fondi del PNNR.
Le prime reti di protezione erano state allestite già alla fine del 2020, anche se i lavori veri e propri erano iniziati nel 2024. Il finanziamento era stato di circa 3,3 milioni di euro.
“Concluso lo smontaggio dei ponteggi sul Ponte Monumentale. Trattandosi di un’opera finanziata con i fondi PNRR e di lavori che si sono allungati oltremodo negli anni, abbiamo avuto la necessità di provvedere quanto prima allo smontaggio dei ponteggi.
L’operazione di smontaggio dei ponteggi finalmente ci consente di scoprire il Ponte Monumentale nella sua interezza. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato di fare il tutto in tempi congrui per restituire al più presto in tutta la sua bellezza, alla città, ai genovesi e ai turisti, un’opera architettonica di altissimo pregio e fattura”, ha scritto sui social Massimo Ferrante, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
incidente vado ligure 2 feb 2026

Vado Ligure, paura per il grave incidente sull’Aurelia

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, rissa a bottigliate tra due donne a Sampierdarena: entrambe ferite

Cronaca
Protesta Basko Quarto

Genova, più campetti e meno supermercati: la protesta alla Basko di...

Cronaca
Metropolitana Genova nuovo treno

Genova, quattro serate di stop della metropolitana

Cronaca