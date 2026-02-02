Genova, rimossi dopo anni i ponteggi del Ponte Monumentale

Genova – Sono stati rimossi i ponteggi dal Ponte Monumentale, simbolo di via XX Settembre e del centro genovese, che da anni era sottoposto ad alcuni interventi finanziati con i fondi del PNNR.

Le prime reti di protezione erano state allestite già alla fine del 2020, anche se i lavori veri e propri erano iniziati nel 2024. Il finanziamento era stato di circa 3,3 milioni di euro.

“Concluso lo smontaggio dei ponteggi sul Ponte Monumentale. Trattandosi di un’opera finanziata con i fondi PNRR e di lavori che si sono allungati oltremodo negli anni, abbiamo avuto la necessità di provvedere quanto prima allo smontaggio dei ponteggi.

L’operazione di smontaggio dei ponteggi finalmente ci consente di scoprire il Ponte Monumentale nella sua interezza. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato di fare il tutto in tempi congrui per restituire al più presto in tutta la sua bellezza, alla città, ai genovesi e ai turisti, un’opera architettonica di altissimo pregio e fattura”, ha scritto sui social Massimo Ferrante, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]