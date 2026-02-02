Genova, scontro tra monopattino e auto sulla pista ciclabile di corso Italia

Genova – Migliorano, all’ospedale Galliera dove sono stati ricoverati, le condizioni dei due ragazzi di 19 anni coinvolti, ieri sera, in un brutto incidente stradale in corso Italia.

I due viaggiavano su un monopattino lungo la pista ciclabile quando un grosso Suv ha svoltato all’incrocio con via Mario Cappello e non sono riusciti a fermare in tempo, impattando contro il lato posteriore della macchina.

Un impatto molto violento che ha portato allo sfondamento dei finestrini posteriori e al danneggiamento della portiera.

Fortunatamente i due ragazzi indossavano il casco regolamentare che ha limitato i danni da impatto.

Per i giovani ferite al volto per i frammenti di vetro e sospette fratture per l’impatto con l’auto.

Subito soccorsi dall’ambulanza della Croce Bianca Genovese, i due sono stati immobilizzati sulle speciali barelle che prevengono danni spinali e trasferiti in codice giallo in ospedale.

Ferito anche il conducente del Suv che è stato trasferito all’ospedale San Martino.

Fortunatamente nessuna ferita ma un brutto spavento per la bambina che viaggiava sul sedile posteriore del Suv.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte della sezione infortunistica della polizia locale.