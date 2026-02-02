Meteo Liguria, torna il maltempo con pioggia e neve sui rilievi

La settimana inizia con una nuova perturbazione che sta interessando la Liguria ed il Nord-Ovest d’Italia dalla notte appena trascorsa e proseguirà sino a martedì portando precipitazioni a carattere di rovescio sulle fasce costiere e nevicate, anche consistenti, nell’entroterra di Ponente e sui versanti padani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026:

condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso dalla notte appena trascorsa e precipitazioni deboli, via via più probabili ,nel corso della mattinata, sul Centro-Ponente.

Episodi di nevischio possibili già entro pranzo al di sopra dei 600-700 MT sul comparto delle Alpi Marittime e localmente tra Orba-Beigua-Reixa.

Incremento della fenomenologia nel corso del pomeriggio con piogge moderate sul settore centro-occidentale e nelle aree interne di Levante (quota neve Centro-Levante: 1000-1200 MT), mentre le aree interne di Ponente saranno interessate da episodi di neve bagnata o di pioggia mista a neve.

Passaggio perturbato atteso a partire dalla serata con piogge intense a carattere di rovescio dapprima sul settore Occidentale e successivamente su quello Centro-Orientale (ove non sono esclusi picchi di oltre 70-80 mm entro la mattina successiva).

Nevicate diffuse fin sui fondovalle tra serata e nottata su Val Bormida-Orba ed Erro (localmente anche Stura) e a quote di alta collina sui versanti marittimi del Savonese e del Genovese Occidentale, con possibili disagi sui tratti stradali e autostradali nottetempo fino alle “porte” del Basso Piemonte (A6-A26).

Piogge intermittenti a Levante con pause asciutte sullo Spezzino fino alla mezzanotte.

Venti moderati o forti: dai quadranti settentrionali a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante. Rinforzo serale con inasprimento della line di convergenza sul settore centrale.

Mare generalmente mosso o stirato sulle coste centro-occidentali. Rapido aumento serale con mari molto mossi o localmente agitati entro la mezzanotte.

Temperature in calo sui versanti padani e sulle vallate esposte al travaso del Savonese, specie in serata. In aumento sul Medio-Levante costiero nei valori minimi. Stazionarie o in lieve calo altrove

Sulla costa attese temperature minime tra +5°C/+13°C e massime tra +8°C/+15°C.

Nell’interno previste temperature minime tra -2°C/+6°C e massime tra +3°C/+10°C.