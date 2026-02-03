Genova, un’altra palma crollata a Nervi: tragedia sfiorata

Genova – Un’altra tragedi sfiorata a Nervi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, dove questa mattina una palma di grosse dimensioni è crollata su via Eros da Ros, la strada che dalla stazione conduce ad uno degli ingressi dei Parchi di Nervi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma fortunatamente nessuna persona stava transitando in quel punto al momento del crollo e la tragedia si è soltanto sfiorata. L’impatto è stato molto violento, tanto da causare sfondamento della recinzione del giardino dove si trovava l’albero.

Il tutto è accaduto a poche decine di metri da un altro crollo di una palma, avvenuto in maniera molto simile poche settimane fa. Anche in quel caso la tragedia venne evitata per un soffio.

Montano le proteste da parte dei residenti del quartiere, che lamentano il cattivo stato di numerosi alberi nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]