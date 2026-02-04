mercoledì 4 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaLa Spezia, lancia una sedia dalla finestra della scuola: colpita una studentessa
Notizie LiguriaLa SpeziaCronacaNotizie in evidenza

La Spezia, lancia una sedia dalla finestra della scuola: colpita una studentessa

Redazione Liguria
0

carabinieri autoLa Spezia – Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto nella mattinata di ieri all’interno dell’Istituto Superiore Capellini-Sauro a La Spezia.
Secondo quanto ricostruito, uno studente di meno di 18 anni avrebbe lanciato una sedia da una finestra al primo piano dell’edificio e avrebbe colpito una studentessa che stava transitando lì sotto proprio in quel momento.
La giovane è rimasta ferita, per fortuna non in maniera grave. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale per degli accertamenti.
Come detto, l’autore del gesto sarebbe uno studente minorenne che avrebbe raccontato che la sua intenzione non fosse quella di colpire qualcuno in particolare. Da verificare se si trovasse insieme a qualche altro compagno.
Si tratta di un altro episodio di violenza avvenuto in una scuola a La Spezia, dopo l’omicidio in classe di Youssef Abanoub, accoltellato a morte da Zouhair Atif.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Arenzano frana statale aurelia

Frana ad Arenzano, strada chiusa almeno fino al 1° marzo

Cronaca
acqua, rubinetto,

Recco, lavori sulla rete idrica: rubinetti senz’acqua fino a stasera

Cronaca

San Fruttuoso, coltiva marijuana in casa, denunciato

Cronaca
ambulanza notte croce bianca genovese

Genova, violenza nel centro storico: giovane aggredito e colpito alla testa

Cronaca