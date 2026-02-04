La Spezia, lancia una sedia dalla finestra della scuola: colpita una studentessa

La Spezia – Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto nella mattinata di ieri all’interno dell’Istituto Superiore Capellini-Sauro a La Spezia.

Secondo quanto ricostruito, uno studente di meno di 18 anni avrebbe lanciato una sedia da una finestra al primo piano dell’edificio e avrebbe colpito una studentessa che stava transitando lì sotto proprio in quel momento.

La giovane è rimasta ferita, per fortuna non in maniera grave. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale per degli accertamenti.

Come detto, l’autore del gesto sarebbe uno studente minorenne che avrebbe raccontato che la sua intenzione non fosse quella di colpire qualcuno in particolare. Da verificare se si trovasse insieme a qualche altro compagno.

Si tratta di un altro episodio di violenza avvenuto in una scuola a La Spezia, dopo l’omicidio in classe di Youssef Abanoub, accoltellato a morte da Zouhair Atif.

