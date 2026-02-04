Santa Margherita Ligure cerca un operaio qualificato, ecco come candidarsi

Santa Margherita Ligure cerca un operaio qualificato per servizi tecnico manutentivi. La Progetto Santa Margherita srl, soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Santa Margherita Ligure, ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione.

La persona che si sta cercando verrà impiegata in interventi specializzati comportanti eventualmente anche gravosità o disagio, in relazione alle proprie competenze tecniche, ripristino e messa in sicurezza di marciapiedi, cordoli, gradini danneggiati, ripristino di pavimentazioni in pietra o asfalto, consolidamento di muretti e manufatti minori, manutenzione di arredo urbano, gestione dell’emergenza post-evento (piogge, frane minori, detriti su sede stradale), pulizia e sistemazione di canalette e griglie di raccolta acque bianche, piccole riparazioni edili ed ancora assistenza tecnico-logistica in occasione di eventi/manifestazioni di varia natura promossi dal Comune, conoscenza di base dei cantieri mobili, svolgimento di attività di carattere tecnico manutentivo o tecnico operativo sulla base di direttive e documenti di massima, buone conoscenze specialistiche ed un discreto grado di esperienza diretta nelle attività, lavorazioni di tipo operativo, con responsabilità di risultati rispetto al compito affidato, mantenimento relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne e con l’utenza di tipo indiretto e formale, cura dell’ordinaria manutenzione e l’efficienza funzionale delle macchine e delle attrezzature in dotazione al personale operaio, compresi i dispositivi di protezione individuale, segnalando agli uffici competenti le necessità di manutenzione e/o nuove forniture e la conduzione automezzi per il trasporto di persone e materiali.

Nel bando diffuso dal Comune di Santa Margherita sui suoi profili social si legge anche che ivturni di lavoro saranno articolati in via generale su sei giorni settimanali, con possibilità di orario serale e notturno in particolare durante la stagione estiva.

Oltre ai requisiti generali, per partecipare alla procedura di reclutamento è richiesto il possesso di Diploma di scuola Secondaria di primo grado e comprovata esperienza diretta in mansioni di tipo operativo di almeno 6 MESI in qualità di operaio nel settore edile.

Il testo completo dell’avviso e la domanda di partecipazione sono disponibili a questo link: https://tinyurl.com/3md7uzvs

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 20/02/2026 alle ore 12.