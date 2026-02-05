Genova, autoarticolato incastrato sotto il tunnel di Brignole: traffico in tilt

Genova – Traffico completamente in tilt nel primo pomeriggio di oggi in Val Bisagno, in direzione mare, a causa di un autoarticolato rimasto incastrato sotto il tunnel di via Canevari, sotto la stazione di Genova Brignole.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona dopo aver chiuso momentaneamente la strada al traffico. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Dopo più di un’ora, il mezzo è stato rimosso e la circolazione è tornata lentamente alla normalità.

Intanto, sempre in città, si segnalano rallentamenti in Sopraelevata in direzione levante per un intervento sulla carreggiata. Anche questo è terminato, facendo tornare sotto controllo il traffico.

