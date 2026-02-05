Morti sul lavoro, in Liguria 26 vittime in tutto il 2025

Liguria – L’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega ha pubblicato il resoconto in merito agli incidenti mortali avvenuti sul luogo di lavoro nel 2025. In tutto il territorio italiano sono state 1093 le vittime nel corso dei dodici mesi, tre in più rispetto al 2024.

In Liguria sono stati 26 i morti sul lavoro lo scorso anno, più di due al mese. La nostra regione occupa una posizione in fascia arancione, ossia con un’incidenza di vittime tra la media nazionale e superiore del 25%.

Passando alle singole province, si nota come Savona occupi il triste primato a livello nazionale di provincia con il maggior numero di morti sul lavoro in rapporto agli occupati: sono 10 le vittime su 106.095 occupati.

In zona rossa anche Imperia (5 morti su 85.666 occupati) e La Spezia (5 morti e 92.888 occupati), mentre Genova è in zona bianca con 6 morti su 349.250 occupati.

