Genova, si avvicina alla ex nonostante il divieto, arrestato

Genova – Si è avvicinato all’abitazione di una donna che lo ha denunciato e ha iniziato ad inveire. La polizia ha arrestato un 46enne per violazione del provvedimento di allontanamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La donna era stata avvisata dal dispositivo dispositivo elettronico anti-stalking in suo possesso e che aveva iniziato a suonare ed aveva notato la presenza, nelle vicinanze, dell’uomo colpito dalla misura restrittiva. Subito ha composto il numero di emergenza 112 e gli agenti del Commissariato San Fruttuoso sono subito intervenuti, e tramite la localizzazione del dispositivo, l’hanno rintracciato in piazza De Ferrari.

Essendo in possesso del divieto di avvicinamento con controllo elettronico nei confronti della persona offesa e l’obbligo di mantenere la distanza di 500 metri, è stato immediatamente tratto in arresto.

Il soggetto, già noto, è stato giudicato con rito direttissimo la scorsa mattina a seguito del quale è stato convalidato l’arresto con contestuale applicazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Genova.