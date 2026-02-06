venerdì 6 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, cede muraglione a Sestri Ponente, 4 famiglie evacuate
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSestri Ponente

Genova, cede muraglione a Sestri Ponente, 4 famiglie evacuate

Redazione Liguria
0

sestri ponente villa gavotti muro cadutoGenova – Sono 4 le famiglie evacuate nella notte dai vigili del fuoco a causa del cedimento di un muraglione alle spalle di un edificio di viale Villa Gavotti, a Sestri Ponente.
Il cedimento del muro privato causa pericolo di crolli sui giardini sottostanti, già interdetti a seguito del cedimento del terreno ma ora il movimento del muraglione ha imposto l’adozione di provvedimenti più restrittivi e di cautela.
dove si è ribaltato un muro privato.
La direzione protezione civile e gli uffici della pubblica incolumità si sono recati sul posto insieme ai vigili del fuoco e la situazione viene monitorata costantemente.
Il rischio, qui come altrove, in diversi punti della città dove frane e smottamenti si sono attivati nella notte a seguito delle piogge, è che il terreno, zuppo di acqua ed incapace di assorbirne altra, ceda senza preavviso.
Una situazione di emergenza causata dalla cementificazione selvaggia e dalla scarsa manutezione nei decenni passati.
“Come ben sappiamo il nostro è un territorio fragile – ha spiegato l’assessore Massimo Ferrante, che sta seguendo l’emergenza maltempo in città – ma assicuro che da parte dell’amministrazione comunale continueremo a monitorare la situazione con l’obiettivo di garantire la sicurezza.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Polizia notte auto

Savona, anziana raggirata con falso incidente, due arresti

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, si avvicina alla ex nonostante il divieto, arrestato

Cronaca

Sciopero dei lavoratori portuali contro i traffici di armi via nave

Cronaca
Brin sottopasso allagato

Genova, sottopasso di Brin ancora allagato

Cronaca