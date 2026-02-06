Genova, cede muraglione a Sestri Ponente, 4 famiglie evacuate

Genova – Sono 4 le famiglie evacuate nella notte dai vigili del fuoco a causa del cedimento di un muraglione alle spalle di un edificio di viale Villa Gavotti, a Sestri Ponente.

Il cedimento del muro privato causa pericolo di crolli sui giardini sottostanti, già interdetti a seguito del cedimento del terreno ma ora il movimento del muraglione ha imposto l’adozione di provvedimenti più restrittivi e di cautela.

dove si è ribaltato un muro privato.

La direzione protezione civile e gli uffici della pubblica incolumità si sono recati sul posto insieme ai vigili del fuoco e la situazione viene monitorata costantemente.

Il rischio, qui come altrove, in diversi punti della città dove frane e smottamenti si sono attivati nella notte a seguito delle piogge, è che il terreno, zuppo di acqua ed incapace di assorbirne altra, ceda senza preavviso.

Una situazione di emergenza causata dalla cementificazione selvaggia e dalla scarsa manutezione nei decenni passati.

“Come ben sappiamo il nostro è un territorio fragile – ha spiegato l’assessore Massimo Ferrante, che sta seguendo l’emergenza maltempo in città – ma assicuro che da parte dell’amministrazione comunale continueremo a monitorare la situazione con l’obiettivo di garantire la sicurezza.