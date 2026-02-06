Genova, nel tardo pomeriggio il presidio dei portuali a San Benigno

Genova – Scatta lo sciopero generale dei lavoratori portuali, che riguarda ben 21 tra i più importanti porti europei italiani e nel Mediterraneo: oltre a Genova, sciopereranno i lavoratori di Trieste, Livorno, Ancona, Civitavecchia, Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin e tanti altri ancora. Inoltre, hanno aderito anche i portuali di Amburgo e di altri posti nel mondo.

A Genova nella zona di San Benigno, che negli scorsi mesi è stato spesso luogo di protesta e di raduno in occasione degli scioperi generali a sostegno della Flotilla e della popolazione palestinese, alle 18:30 scatta il presidio. Sono attese possibile modiche alla circolazione e conseguenti disagi per il traffico nella zona.

“I portuali – scrive USB – mandano un segnale di forte solidarietà internazionale contro la militarizzazione dei porti, il genocidio ancora in corso in Palestina, il traffico di armi e la corsa alla guerra a cui stiamo assistendo. Un segnale forte contro l’imperialismo e la rottura del diritto internazionale e in difesa dell’autodeterminazione dei popoli.

Al centro della protesta ci sono le condizioni dei lavoratori. L’economia di guerra ha già tagliato i nostri salari, eroso i nostri diritti e distrutto i servizi pubblici essenziali. Lo spostamento delle risorse economiche sugli armamenti e l’industria bellica colpisce direttamente i salari e le condizioni di lavoro, allunga i tempi di lavoro e allontana la possibilità di riconoscere il nostro come lavoro usurante a fini pensionistici.

Il 6 febbraio, inoltre, sarà il giorno dell’inaugurazione dei giochi olimpici invernali di Milano e Cortina. La presenza della milizia fascista dell’ICE è un segnale di provocazione che consideriamo inaccettabile”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]