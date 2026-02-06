La Spezia, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: salvati dalla figlia al telefono

La Spezia – É stata una telefonata con la figlia a salvare la vita ad una famiglia, una donna e due uomini, che si trovavano in casa nella loro abitazione nel quartiere della Chiappa, a La Spezia, e che stavano respirando monossido di carbonio.

La giovane stava parlando al telefono con la madre, quando all’improvviso l’ha sentita parlare in modo strano e si è allarmata, chiamando i soccorsi e dando loro l’indirizzo di casa.

Quando i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, hanno trovato i tre inquilini in grossa difficoltà e li hanno soccorsi. Dopo le prime cure sul posto, gli intossicati sono stati trasportati prima all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia e poi all’ospedale San Martino di Genova.

Si trovano ancora ricoverati all’ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni sono in miglioramento e non sarebbero più considerati in pericolo di vita.

