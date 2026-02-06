venerdì 6 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaLa Spezia, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: salvati dalla figlia al...
Notizie LiguriaGenovaCronacaLa Spezia

La Spezia, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: salvati dalla figlia al telefono

Redazione Liguria
0

ambulanza notte croce bianca genoveseLa Spezia – É stata una telefonata con la figlia a salvare la vita ad una famiglia, una donna e due uomini, che si trovavano in casa nella loro abitazione nel quartiere della Chiappa, a La Spezia, e che stavano respirando monossido di carbonio.
La giovane stava parlando al telefono con la madre, quando all’improvviso l’ha sentita parlare in modo strano e si è allarmata, chiamando i soccorsi e dando loro l’indirizzo di casa.
Quando i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, hanno trovato i tre inquilini in grossa difficoltà e li hanno soccorsi. Dopo le prime cure sul posto, gli intossicati sono stati trasportati prima all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia e poi all’ospedale San Martino di Genova.
Si trovano ancora ricoverati all’ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni sono in miglioramento e non sarebbero più considerati in pericolo di vita.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Muraglione ceduto Sestri Ponente

Genova, cede muraglione in viale Villa Gavotti: rientrate due delle famiglie...

Cronaca
Albero caduto via Picco

Genova, paura in via Picco: albero crolla e distrugge una macchina

Cronaca
giardini plastica allagati genova

Maltempo a Genova, allagati i Giardini di Plastica

Cronaca
sestri ponente villa gavotti muro caduto

Genova, cede muraglione a Sestri Ponente, 4 famiglie evacuate

Cronaca