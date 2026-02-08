domenica 8 Febbraio 2026
Genova, bus a fuoco a Begato: vigili del fuoco sul posto

Redazione Liguria
Autobus Amt a fuocoGenova – Attimi di paura al capolinea dei bus Amt a Begato Vecchia, dove intorno alle ore 16 si è verificato un principio d’incendio a bordo di un mezzo pubblico.
L’allarme è stato lanciato dal conducente e da alcuni passanti, che hanno notato del fumo nero fuoriuscire dal vano motore dell’autobus.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, allontanando tutti i presenti, e hanno domato le fiamme prima che queste potessero propagarsi ulteriormente.
Non si sono registrate persone rimaste ferite o intossicate dal rogo, rimane da chiarire la dinamica di quanto successo e la causa dell’incendio.
——————————————————————————————————
