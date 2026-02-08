Genova, bus a fuoco a Begato: vigili del fuoco sul posto

Genova – Attimi di paura al capolinea dei bus Amt a Begato Vecchia, dove intorno alle ore 16 si è verificato un principio d’incendio a bordo di un mezzo pubblico.

L’allarme è stato lanciato dal conducente e da alcuni passanti, che hanno notato del fumo nero fuoriuscire dal vano motore dell’autobus.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, allontanando tutti i presenti, e hanno domato le fiamme prima che queste potessero propagarsi ulteriormente.

Non si sono registrate persone rimaste ferite o intossicate dal rogo, rimane da chiarire la dinamica di quanto successo e la causa dell’incendio.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]