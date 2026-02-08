domenica 8 Febbraio 2026
Genova, Lupo cade in una cisterna a Crevari, salvato dai vigili del fuoco

Redazione Liguria
lupo caduto cisterna crevariGenova – Curioso salvataggio, questo pomeriggio, da parte dei vigili del fuoco chiamati a Crevari, sulle alture di Voltri, per recuperare un lupo caduto in una cisterna piena d’acqua.
I pompieri hanno raggiunto la zona del ritrovamento ed hanno iniziato a delimitare l’area per offrire tranquillità all’animale, frastornato dai tanti curiosi che salivano a vederlo.
I vigili del fuoco hanno posizionato poi una tavola in modo che l’animale potesse risalirla mettendosi in salvo ma il lupo, probabilmente stremato per la lunga permanenza in acqua e in ipotermia, non riusciva a muoversi.
Temendo il peggio si è deciso di chiamare un veterinario e dopo averlo sedato, trarlo in salvo.
Dopo una visita del medico, l’animale è stato rilasciato nei boschi in attesa del risveglio.
Sul posto anche la polizia regionale.

