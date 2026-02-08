Meteo Liguria, ancora instabilità e possibili piovaschi in serata

Il passaggio di una nuova perturbazione che sfiorerà la Liguria porterà ancora condizioni di instabilità atmosferica con alternanza di annuvolamenti e piovaschi e altrettanti rasserenamenti.

Instabilità che dovrebbe restare anche all’inizio della prossima settimana con l’arrivo di correnti umide occidentali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 8 febbraio 2026:

al primo mattino, il cielo si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso sull’intera Regione. Nel corso della mattinata, si assisterà ad un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale.

In tale contesto, dalle ore pomeridiane sono attese piogge sparse, ad iniziare dal centro-ponente e dalle zone interne del levante per poi estendersi anche a Tigullio e spezzino entro sera.

Precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso oltre i 1200 metri sulle Alpi Liguri, oltre i 1400-1600 metri sull’Appennino orientale.

Venti al mattino, deboli da Nord. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, tenderanno a disporsi dai quadranti orientali, con intensità fino a moderata.

Infine, in serata, la ventilazione rinforzerà e ruoterà nuovamente dai quadranti settentrionali, sul settore centro-occidentale della costa sono attese raffiche fino a 30-50 km/h.

Mare mosso, fino a molto mosso a levante, al largo e sull’imperiese in serata.

Temperature in lieve diminuzione.

Sulla costa attese temperature minime tra +5°C/+11°C e massime tra +12°C/+15°C.

Nell’interno previste temperature minime tra -3°C/+4°C e massime tra +6°C/+11°C.