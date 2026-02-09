lunedì 9 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaBambina trovata morta a Bordighera, disposta l'autopsia
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Bambina trovata morta a Bordighera, disposta l’autopsia

Redazione Liguria
0

ambulanza Croce Rossa SanremoBordighera (Imperia) – É stata disposta l’autopsia sul corpo della bimba di soli due anni che questa mattina è stata trovata senza vita nel suo lettino a Bordighera. A dare l’allarme sono stati i genitori, che hanno allertato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno a lungo provato a rianimarla ma che dopo diversi tentativi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo.
Secondo le prime informazioni, sul corpo della piccola sarebbero stati trovati dei lividi, che risalirebbero ad una caduta avvenuta poche ore prima.
Al momento non si esclude alcune ipotesi e l’esame autoptico disposto dalla Procura potrebbero aiutare a far luce su quanto successo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Polizia locale auto

Alassio, furto in pieno centro: 48enne preso e denunciato

Cronaca
Polizia notte auto

Genova, aggredisce gli agenti durante un controllo: denunciato

Cronaca
Metropolitana Genova nuovo treno

Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Cronaca
polizia notte auto

Genova, uomo derubato e picchiato nel centro storico: fermato un 17enne

Cronaca