Bambina trovata morta a Bordighera, disposta l’autopsia

Bordighera (Imperia) – É stata disposta l’autopsia sul corpo della bimba di soli due anni che questa mattina è stata trovata senza vita nel suo lettino a Bordighera. A dare l’allarme sono stati i genitori, che hanno allertato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno a lungo provato a rianimarla ma che dopo diversi tentativi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo.
Secondo le prime informazioni, sul corpo della piccola sarebbero stati trovati dei lividi, che risalirebbero ad una caduta avvenuta poche ore prima.
Al momento non si esclude alcune ipotesi e l’esame autoptico disposto dalla Procura potrebbero aiutare a far luce su quanto successo.
