lunedì 9 Febbraio 2026
HomeImperiaCronacaTragedia a Bordighera, bambina trovata morta nel letto: indagini in corso
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Tragedia a Bordighera, bambina trovata morta nel letto: indagini in corso

Redazione Liguria
0

ambulanza la speziaBordighera (Imperia) – Una tragedia si è consumata questa mattina all’interno di un’abitazione a Bordighera, nell’imperiese, dove una bambina di appena due anni è morta nel suo lettino.
L’allarme è stato lanciato dai genitori, che hanno allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno tentato a lungo di rianimare la piccola con delle manovre di respirazione, ma dopo diversi tentativi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presente sul posto anche il medico legale.
Inoltre, sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo e per chiarire le cause della morte della bimba. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
——————————————————————————————————
