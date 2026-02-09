lunedì 9 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, aggredisce gli agenti durante un controllo: denunciato
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, aggredisce gli agenti durante un controllo: denunciato

Redazione Liguria
0

Polizia notte autoGenova – Nell’ambito di alcuni controlli svolti nel fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato una coppia formata da un uomo di 51 anni e di una donna di 38 anni che sono stati fermati all’interno di un locale situato in via Ratto.
L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, fin da subito ha mostrato un comportamento aggressivo, arrivando a danneggiare gli arredi del locale, scalciando e colpendo gli agenti che cercavano di contenerlo.
A seguito del controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di due smartphone dei quali non ha saputo indicare la provenienza. Su uno di questi era installata una scheda sim risultata rubata.
Nei suoi confronti è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.
Anche la donna, la 38enne, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico e denunciata.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Metropolitana Genova nuovo treno

Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Cronaca
polizia notte auto

Genova, uomo derubato e picchiato nel centro storico: fermato un 17enne

Cronaca
ambulanza la spezia

Tragedia a Bordighera, bambina trovata morta nel letto: indagini in corso

Cronaca
Polizia auto volante

Savona, entra in una scuola per rubare: denunciato un uomo

Cronaca