Genova, aggredisce gli agenti durante un controllo: denunciato

Genova – Nell’ambito di alcuni controlli svolti nel fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato una coppia formata da un uomo di 51 anni e di una donna di 38 anni che sono stati fermati all’interno di un locale situato in via Ratto.

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, fin da subito ha mostrato un comportamento aggressivo, arrivando a danneggiare gli arredi del locale, scalciando e colpendo gli agenti che cercavano di contenerlo.

A seguito del controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di due smartphone dei quali non ha saputo indicare la provenienza. Su uno di questi era installata una scheda sim risultata rubata.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Anche la donna, la 38enne, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico e denunciata.

