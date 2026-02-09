Meteo Liguria, inizio settimana con tempo molto instabile

Inizio settimana ancora con condizioni di spiccata variabilità sul Nord-Ovest italiano, a causa di correnti umide in arrivo dalla zona Atlantica.

In Liguria attesi piovaschi, via via più organizzati nel corso della prima metà della settimana entrante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026:

Cieli coperti o molto nuvolosi in mattinata sul settore Centro-Orientale, con deboli precipitazioni residue sui versanti padani e sulle vette Avetane, in esaurimento entro pranzo(nevose al di sopra dei 1000-1200 MT.).

Schiarite sulla Riviera di Ponente, più ampie nel corso del pomeriggio tra Imperiese e Savonese.

Piovaschi a carattere di rovescio andranno a svilupparsi nelle ore pomeridiane a Levante, specie sullo Spezzino Orientale.

Possibili piovaschi, sempre a carattere di rovescio, nell’entroterra Imperiese, tra tardo pomeriggio e sera.

Velature in transito serale da Ponente a Levante, con nuvolosità bassa in graduale diradamento sulla fascia costiera Centro-Occidentale.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese Occidentale e del Savonese Orientale (40-50 Km/h in mattinata).

Mare molto mosso in mattinata; In scaduta serale fino a mosso o poco mosso

Temperature stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Sulla costa attese temperature minime tra +5°C/+11°C e massime tra +12°C/+15°C.

Nell’intero previste temperature minime tra -3°C/+4°C e massime tra +6°C/+11°C.