No Vax deridono la memoria dell’ex senatore Franco Orsi

Sassello (Savona) – La memoria dell’ex senatore Franco Orsi infangata da No Vax che pubblicano articoli di giornali e commenti cercando di “collegare” la morte del politico con le vaccinazioni anti Covid.

Sta suscitando grande clamore e la reazione indignata di amici e familiari di Franco Orsi, la pubblicazione, sulle pagine social di post dal contenuto che dovrebbe interessare le forze dell’ordine per la gravità delle affermazioni e per la campagna d’odio che viene diffusa online da persone senza scrupoli che approfittano di morti improvvise per cercare di costruire un ridicolo e scientificamente insignificante presunto legame tra i vaccini e queste morti apparentemente improvvise.

Un legame che è stato più volte provato essere inesistente ed anzi, le ricerche confermano che, esaminando i decessi avvenuti in tutta Europa dopo la pandemia, sono morte più persone non vaccinate che quelle che si sono sottoposte alle terapie consigliate e raccomandate e che hanno sconfitto il Covid.

Ad originare la discussione un post che sarebbe stato pubblicato, con evidente sarcasmo ed ironia, dallo stesso Orsi che, sulla sua pagina social aveva scritto – nel dicembre 2021 – di aver fatto la terza dose di vaccino affermando di essere “più tranquillo” da una parte e di sperare di vedere Rai Tre Liguria in Tv “con il booster 5G”

Una palese battuta di spirito, probabilmente legata alle difficoltà incontrate nella zona dove abitava, nell’entroterra Savonese, a vedere il canale Rai regionale.

Facendo un collage di articoli di giornale relativi alla morte “improvvisa” dell’ex senatore e dei post pubblicati sui social, si costruisce una fake news che insinua una correlazione inesistente.

La valanga di commenti offensivi, irrispettosi e disturbanti sta scatenando una ondata di indignazione con la richiesta pressante alle forze dell’ordine e alle autorià di rimuovere i post e identificare e punire i responsabili.



(Nella foto alcuni dei commenti)