Vaccini – La Ricerca conferma: i No Vax avevano torto

L’emergenza Covid è ormai lontana e sono passati diversi anni da quando le pagine dei social erano piene di discussioni tra favorevoli e contrari ai vaccini innovativi utilizzati per proteggere milioni di persone dal virus del Covid 19. Allora come oggi c’è una certa resistenza a chiudere la discussione con dati che possano provare o smentire le fantasiose teorie che si diffondevano all’epoca e che, a 4 anni di distanza dalla pandemia, iniziano a mostrare evidenti segni di essere solo delle fake news diffuse ad arte per spaventare le persone o, più semplicemente, per ignoranza.

Uno studio fatto in Francia ha raccolto i dati di circa 29milioni di persone ed ha analizzato la veridicità delle affermazioni No Vax come “tra qualche anno vedremo i morti del vaccino”,

“esploderanno tumori, infarti, ictus tra i vaccinati”, “meglio non fare il vaccino, è più sicuro”.

Lo studio, enorme per numero di pazienti esaminati, evidenzia alcune risposte ed è stato condotto su pazienti dai 18 ai 59 anni ed è stato pubblicato lo scorso 4 dicembre 2025 su Jama Network Open

Sono stati esaminati i dati sanitari di vaccinati mRNA (Pfizer/Moderna) – (22.767.546 persone) e non vaccinati (5.932.443 persone).

Nei 4 anni successivi risultano deceduti:

Tra i vaccinati è morto circa lo 0,4% delle persone, circa 4 morti ogni 1000

Tra i non vaccinati è morto circa lo 0,6%, circa 6 morti ogni 1000

Questo significa, a grandi linee, che, nel complesso, nel gruppo vaccinato ci sono circa il 25% di morti in meno rispetto al gruppo non vaccinato.

Questo dato smentisce, almeno sino a oggi, la fake news dell’impennata dei morti tra i vaccinati.

Analizzando il rischio di morte per forme gravi di Covid, se prendiamo 100 morti per Covid grave tra i non vaccinati, tra i vaccinati nello stesso periodo ce ne sono circa 26.

Questo vuol dire 74% di morti in meno per Covid grave tra i vaccinati.

Ma le fake news No Vax riguardavano anche e soprattutto presunte morie di persone vaccinate anche per altre cause di morte come tumori, infarti, ictus.

Lo studio ha esaminato una per una le principali cause di morte, usando le categorie ufficiali ICD-10. Tra queste, ad esempio:

– Tumori (inclusi seno, colon-retto, polmone…)

– Malattie del cuore e della circolazione (infarti, ictus…)

– Diabete e altre malattie endocrine/metaboliche

– Malattie respiratorie

– Malattie infettive

– Disturbi psichiatrici e comportamentali

– Malattie del sangue e del sistema immunitario

– Sintomi e quadri clinici non specifici

O cause esterne come incidenti stradali, cadute, annegamenti, suicidi e altri gesti auto-lesivi.

Per dare un’idea con numeri per milione di persone (vaccinati vs non vaccinati):

– Tumori: 769 morti per milione nei vaccinati contro 853 nei non vaccinati

– Malattie del cuore e circolazione: 282 morti per milione di persone contro 367

– Incidenti e altre cause esterne (incidenti stradali, cadute, annegamenti, suicidi…): 493 contro 597 morti/milione

Secondo la ricerca, per quasi tutte le categorie, nei vaccinati si contano meno morti che nei non vaccinati.

Riassumendo con sguardo scientifico i risultati della ricerca, gli autori dicono chiaramente: «non c’è nessun aumento del rischio di morte in nessuna causa esaminata; anzi, il rischio è più basso nei vaccinati»

La Ricerca non evidenzia, a distanza di 4 anni dalle campagne di vacinazione anti covid nessuna ondata di tumori, infarti, ictus in più nei vaccinati rispetto ai non vaccinati.

Questo significa che su quasi 29 milioni di persone, chi si è vaccinato muore molto meno di Covid e muore un po’ meno anche per le altre cause rispetto a chi ha scelto di non vaccinarsi.

La fonte usata per l’articolo è:

Semenzato L. et al., COVID-19 mRNA Vaccination and 4-Year All-Cause Mortality Among Adults Aged 18 to 59 Years in France, JAMA Network Open, 4 dicembre 2025.