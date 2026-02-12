giovedì 12 Febbraio 2026
Arenzano, paura nella notte per un incendio in una casa nel bosco

Redazione Liguria
Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno localeArenzano (Genova) – Paura, nella notte, per una famiglia che vive in un casolare in mezzo al bosco in via Val Lerone che ieri sera si è accorta di un incendio che è divampato nell’abitazione.
La famiglia ha lasciato in tutta fretta l’abitazione dopo aver chiamato, intorno alle 22, i vigili del fuoco.
I pompieri hanno faticato a raggiungere l’abitazione, un casolare molto isolato, con le riserve d’acqua necessarie alle operazioni di spegnimento ed hanno dovusto stendere parecchi rotoli di tubazione per raggiungere la casa e poter spegnere le fiamme.
Messa in sicurezza la famiglia, sono iniziate le operazioni di spegnimento che sono proseguite per tutta la notte.
In corso le operazioni di bonifica e di ricerca dell’origine delle fiamme.
Fortunatamente non si registrano feriti
