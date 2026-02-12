giovedì 12 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaFrana ad Arenzano, treni fermi per l'esplosione sull'Aurelia
Notizie LiguriaSavonaCronacaGenova

Frana ad Arenzano, treni fermi per l’esplosione sull’Aurelia

Redazione Liguria
0

Arenzano (Genova) – Treni fermi per circa un’ora, domani, venerdì 13 febbraio 2026, durante le operazione di demolizione dei massi franati sulla statale Aurelia.
Gli esplosivi verranno usati tra le 12 e le 15,45 e per tutta la durata delle operazioni, circa un’ora, i treni si fermeranno sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia tra Voltri e Cogoleto.
Sono stati programmati per domani, venerdì 13 febbraio, i lavori di frantumazione presso la frana in Strada Statale 1 sulla Via Aurelia in Comune di Arenzano (GE).
Durante le attività di “volata” individuate dalla ditta esecutrice dalle 12 alle ore 15.45 sarà necessario, a scopo precauzionale, sospendere per circa un’ora la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Genova Voltri e Cogoleto.
Pertanto la circolazione sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia sarà regolare durante le attività preparatorie ma subirà modifiche e cancellazioni nella fascia oraria delle attività svolte con il materiale esplodente.
La durata prevista per il termine delle attività potrà essere modificata, in base alle effettive necessità dell’intervento e del suo regolare completamento.
(foto di Archivio)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Freccia argento treno

Trenitalia cambia orario ai treni Freccia, la replica dell’assessore Scajola

Cronaca
violenza

Genova, violenza di gruppo alla festa di 18 anni, tre ragazzi...

Cronaca
Coda A10

Grave incidente sull’autostrada A7 con un camion ribaltato in galleria

Cronaca
Lavori frana Arenzano

Frana Arenzano, domani l’esplosione del masso: sarà stop ai treni

Cronaca