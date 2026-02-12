Genova, era povero ma scopre di avere diritto alla pensione e arretrati

Genova – Viveva con un magro sussidio per le persone indigenti ma scopre di avere diritto ad una pensione da 1.400 euro al mese e a 106 mila euro di arretrati. E’ la storia di un 75enne genovese, titolare di assegno di inclusione, sostegno economico dedicato a chi si trova in particolari condizioni di fragilità.

Nelle scorse settimane l’uomo si è presentato agli uffici del Patronato Inca Cgil di Via Milano per verificare se, in virtù dell’età avanzata, aveva diritto alla pensione sociale. Le operatrici, visualizzando l’estratto contributivo, hanno notato che, tra le tante occupazioni l’uomo aveva anche navigato ed era titolare di una contribuzione marinara. Chiesto ed ottenuto il libretto di navigazione, le operatrici hanno ritrovato periodi di contribuzione che si pensavano persi e che recuperati hanno consentito all’uomo di ottenere i contributi necessari per aver diritto alla pensione di vecchiaia di 1.400 euro mensili e un arretrato di circa 106 mila euro “La competenza delle nostre operatrici ha sanato una situazione difficilissima, nella quale si è passati da una condizione di indigenza ad una pensione tangibile e reale, frutto dei propri versamenti contributivi e di un cospicuo arretrato” afferma Marco Paini Direttore del Patronato Inca Cgil di Genova. Il diritto alla pensione infatti matura dal momento del suo riconoscimento e questo ha consentito all’uomo di recuperare oltre 100 mila euro. Per Paini “Le persone spesso non sono a conoscenza dei propri diritti: è una condizione molto più frequente di quanto si immagini ed è per questo che consigliamo a tutti di rivolgersi al Patronato e non solo per gli aspetti previdenziali – e conclude – non c’è nulla di più soddisfacente per noi di quando riusciamo a restituire diritti e serenità alle persone”.