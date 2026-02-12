Maltempo in Liguria, allarme per forti mareggiate

Liguria – E’ scattato ieri sera e proseguirà, salvo modifiche, per tutta la giornata di oggi l’avviso per mareggiata intensa diffuso da Arpal su tutta la Liguria, sulla base delle previsioni meteo.

Atteso un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali con venti forti ancora di libeccio e raffiche fino a 50-60 km/h e mareggiate anche intense su tutte le coste per onda da sud/sud-ovest, con periodo – ossia l’intervallo fra un’onda e l’altra – fino a 9-11 secondi.

Il moto ondoso tenderà a diminuire dalla giornata di venerdì 13 febbraio.

Nelle prime ore del mattino sono ancora previste mareggiate intense sulle coste del levante e mareggiate sul centro-ponente, per onda lunga da sud-ovest con periodo fino a 9 secondi”.

A Genova la Protezione civile raccomanda di:

•Non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili

•No balneazione/uso di imbarcazioni

•Mettere in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]