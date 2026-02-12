giovedì 12 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaPaura a Savona, uomo accoltellato per strada: indagini e ricerche in corso
Notizie LiguriaSavonaCronacaNotizie in evidenza

Paura a Savona, uomo accoltellato per strada: indagini e ricerche in corso

Redazione Liguria
0

ambulanza 118 Croce Rosa RivaroleseSavona – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina in via Pisa a Savona, dove un uomo è stato accoltellato.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato all’ospedale in codice rosso.
Presenti anche le forze dell’ordine, le quali hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e a rintracciare l’aggressore, che sarebbe fuggito in monopattino subito dopo l’aggressione e del quale al momento si sarebbero perse le tracce.
Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma non viene esclusa nessuna ipotesi, dalla rapina al regolamento di conti. Ancora da verificare le reali condizioni della persona accoltellata.
Articolo in aggiornamento
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
treno intercity ibrido

Treni, guasto sulla linea Milano-Genova: mattinata di ritardi

Cronaca
Scontri Genoa Inter

Scontri Genoa-Inter, chiesti gli arresti domiciliari per altri quattro ultras

Cronaca
ambulanza notte croce bianca genovese

Grave incidente sulla ss 334 del Sassello, un uomo in codice...

Cronaca
Arenzano frana statale aurelia

Frana ad Arenzano, confermata per domani l’esplosione del masso

Cronaca