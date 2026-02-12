Paura a Savona, uomo accoltellato per strada: indagini e ricerche in corso

Savona – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina in via Pisa a Savona, dove un uomo è stato accoltellato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato all’ospedale in codice rosso.

Presenti anche le forze dell’ordine, le quali hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e a rintracciare l’aggressore, che sarebbe fuggito in monopattino subito dopo l’aggressione e del quale al momento si sarebbero perse le tracce.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma non viene esclusa nessuna ipotesi, dalla rapina al regolamento di conti. Ancora da verificare le reali condizioni della persona accoltellata.

Articolo in aggiornamento

