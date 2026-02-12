Pigna, mucca precipita in un dirupo, salvata dai vigili del fuoco

Pigna (Imperia) – Si è conclusa con un lieto fine la disavventura capitata a Margherita una mucca dell’Azienda Agricola Anfosso, caduta accidentalmemte nei giorni scorsi in una forra del Rio Corvo nei pressi di Ponte Bausson nel comune di Pigna.

A dare l’allarme il pastore proprietario dell’animale.

Il personale SAF Soccorso Alpino Fluviale del Comando di Imperia ha raggiunto il posto dell’incidente nella mattinata di martedì, visto la particolarità morfologica della zona, molto impervia, si è calata con le corde per valutare le condizioni dell’animale.

Si è valutato di effettuare il recupero con l’elicottero e così, nella stessa giornata Drago 163 del Reparto Volo VVF Liguria ha effettuato un sopralluogo per valutare come operare per il recupero.

La squadra a Terra ha provveduto a pulire la zona dagli alberi per rendere acessibile la zona dall’elicottero. Sul posto si è provveduto a permettere alla veterinaria di raggiungere l’animale e contatare il buono stato di salute della mucca. Si è deciso di programmare il recupero nella giornata di mercoledì, dove sul posto si è recata la squadra SAF VVF, la veterinaria e Drago con a bordo personale qualificato per effettuare il recupero, per mezzo del gancio baricentrico. Il recupero è avvenuto con successo e Margherita è stata trsportata in un luogo sicuro per un ulteriore controllo da parte della Dottoressa Veterinaria, per poi essere affidata ai proprietari.