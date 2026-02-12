Scontri Genoa-Inter, chiesti gli arresti domiciliari per altri quattro ultras

Genova – La Procura di Genova ha chiesto gli arresti domiciliari per altri quattro persone che secondo le indagini hanno preso parte agli scontri avvenuti circa un’ora prima del match tra Genoa ed Inter, disputato allo stadio Luigi Ferraris a dicembre.

I quattro sarebbero accusati di lancio di oggetti, resistenza, porto di armi od oggetti atti ad offendere e travisamento.

Nei giorni successivi agli scontri, nei confronti di altri cinque ultras rossoblù era scattato l’arresto e la successiva disposizione degli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito, circa 300 persone tra tifosi della squadra di casa e tifosi del Napoli hanno teso un agguato ai tifosi della squadra ospite che stavano arrivando allo stadio.

Soltanto l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che le due opposte fazioni entrassero in contatto, con diversi agenti che sono rimasti feriti negli scontri.

