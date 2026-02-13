Genova, il convegno sulla Remigrazione cambia sede

Genova – Cambio di sede per l’evento di presentazione della campagna a favore di una legge per la Remigrazione in Italia. Dopo la cancellazione della prenotazione fatta dagli organizzatori da parte dell’Hotel Rex di Boccadasse, infatti, la sede dell’incontro si è spostata al Tower Genova Airport Hotel & Conference Center, in via Pionieri e Aviatori d’Italia, poco lontano dall’aeroporto.

Resta valido l’orario dell’evento, le 19, anche se c’è ancora qualche incertezza che andrà risolvendosi nelle prossime ore.

Il comitato che promuove una proposta di legge per l’introduzione della “remigrazione” aveva infatti prenotato una sala dell’hotel che si trova a Boccadasse ma i titolari hanno cancellato l’evento appena avuta notizia della “tematica” trattata ed hanno pubblicamente segnalato la cancellazione.

Un cambio di programma che non sorprende gli organiazzatori che ribattono che “siamo nella città in cui, nel silenzio del sindaco Salis, gli antifascisti riescono inspiegabilmente a organizzare una settimana di mobilitazione negazionista e oltraggiosa sulla tragedia delle foibe, nonostante le proteste, gli esposti e le azioni messe in campo dai cittadini e dai commercianti di Genova, stanchi dei problemi di ordine pubblico e dei danni alle attività causati dalle precedenti manifestazioni”.

All’evento “risponde” oggi la mobilitazione di Cgil e Anpi che chiama a raccolta i genovesi democratici al presidio pubblico in largo Sandro Pertini, alle 17, per dire no a ogni proposta che vada contro la Costituzione.

