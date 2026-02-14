sabato 14 Febbraio 2026
La Spezia, torna il Mercatino della Croce Rossa

mercatino croce rossa la speziaLa Spezia – Torna il mercatino della Croce Rossa con una intera giornata all’insegna della solidarietà.
Appuntamento domenica 15 febbraio 2026, in piazza del Mercato con la possibilità di acquistare libri, oggetti e vestiario con la certezza che ogni acquisto sostiene le attività sociali del comitato.
Nel corso del 2025 il comitato provinciale della Croce Rossa di La Spezia ha aiutato circa 800 persone in difficoltà economica e anche grazie a quanto donato dai partecipanti al mercatino dello scorso anno. Anche questo mercatino è un aiuto concreto per alla comunità.

