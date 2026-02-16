Genova, bambini intossicati da monossido di carbonio a Sestri Ponente

Genova – Hanno visto i loro figli sentirsi male uno dopo l’altro ed hanno chiamato i soccorsi salvando loro la vita. Momenti di paura e concitazione, questa mattina, allìalba, in una abitazione di via Sparta, nel quartiere di Sestri Ponente.

I genitori di due bambini hanno visto peggiorare rapidamente le condizioni dei due figlioletti, consintomi come nausea e forte mal di testa ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi medici.

All’arrivo dei pompieri si è rapidamente capito che i bambini erano rimasti intossicati da monossido di carbonio, forse per il malfunzionamento di una calderina e subito l’automedica del 118 e l’ambulanza li hanno trasferiti all’ospedale Gaslini per una terapia per ossigenare il sangue e limitare gli effetti della pericolosa intossicazione.

L’allarme tempestivo ha permesso di salvare la vita dei due bambini ma anche dell’intera famiglia visto che il monossido presente nell’aria avrebbe intossicato anche gli adulti.