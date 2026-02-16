lunedì 16 Febbraio 2026
Genova, accoltellato in casa a Priaruggia, grave un 40enne

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiGenova – Indagini in corso per l’accoltellamento avvenuto in un’abitazione del quartiere di Priaruggia, nel levante genovese e che ha visto aggredito e colpito con diversi fendenti un 40enne.
L’allarme è scatatto nella serata di ieri quando ai centralini del 112 è arrivata la telefonata disperata della vittima che chiedeva aiuto dicendo di perdere molto sangue.
Nell’appartamento di Priaruggia sono arrivate di corsa l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Verde di Quarto che hanno subito soccorso l’uomo trovato a terra in una pozza di sangue.
I soccorritori hanno stabilizzato le emorragie e poi l’uomo è stato trasferito con la massima urgenza in ospedale dove sono state riscontrate almeno tre diverse coltellate alla testa, all’addome e al collo.
I medici sono riusciti a salvare la vita all’uomo che ora è in terapia intensiva ma non dovrebbe essere in pericolo di morte.
Sul posto dell’aggressione anche le forze dell’ordine che hanno iniziato a raccogliere elementi utili alle indagini e a ricostruire con precisione cosa è successo nell’appartamento di Priaruggia.
Si cerca l’aggressore e quando il ferito potrà riprendersi potrebbe fornire elementi utili ad assicurare alla Giustizia il suo aggressore.

