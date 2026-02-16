lunedì 16 Febbraio 2026
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, oggi nuovo sciopero di Amt: orari e modalità

Redazione Liguria
0

Filobus Genova Assi di ForzaGenova – Una nuova giornata di disagi per il trasporto pubblico locale dopo lo sciopero di Amt indetto dal sindacato CUB Trasporti per oggi, lunedì 16 febbraio.
I lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 11:30 alle ore 15:30, con ritardi e disagi sulle corse che potrebbero verificarsi anche prima e dopo la protesta. Le modalità:
Servizio di trasporto urbano di Genova
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;
il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.
Servizio di trasporto provinciale
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;
il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.00;
il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.
Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30. Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno”.
