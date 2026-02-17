martedì 17 Febbraio 2026
Caos Autostrade, ancora code per il camion in fiamme

camion fiamme a10 16feb2026Genova – Ancora disagi e code, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, a causa del camion che ha preso fuoco ieri sera, causando il blocco della circolazione autostradale Ancora questa mattina, intorno alle 7,30 venivano segnalati 3 km di coda tra i bivio tra A10 e A/ Genova Milano e Genova Pegli, in direzione ponente a causa dei lavori per il ripristino dell’incidente.
Le fiamme hanno avvolto il mezzo pesante, che trasportava carta, intorno alle 14 e per ore l’autostrada è rimasta chiusa bloccando automobilisti e trasportatori.
Numerosi gli interventi della Protezione civile per portare acqua alle persone bloccate e per svuotare il tratto autostradale per liberare chi era bloccato e impossibilitato ad uscire.
Gli interventi di bonifica sono proseguiti sino a notte con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.
Una prima corsia in direzione ponente è stata riaperta solo questa mattina, intorno alle 5,30 ad oltre 12 ore dopo l’incidente.

