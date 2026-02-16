lunedì 16 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, A10 ancora bloccata: acqua agli automobilisti e cani a passeggio
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Autostrade, A10 ancora bloccata: acqua agli automobilisti e cani a passeggio

Redazione Liguria
0

Coda A10 GenovaGenova – Traffico ancora completamente bloccato in A10 con disagi sempre più pesanti per automobilisti e trasportatori che da ore sono fermi nel traffico nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli.
Il camion ha preso fuoco intorno alle ore 14 e le fiamme sono state domate rapidamente a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco.
Nonostante questo, proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell’area che non stanno permettendo di far ripartire la circolazione.
Da circa tre ore in centinaia sono bloccati nello stesso punto: persone e cani a passeggio sulla carreggiata e la distribuzione di bottigliette d’acqua testimoniano una situazione sempre più complessa.
Al momento non si conoscono i tempi di ripristino, con ripercussioni che stanno diventando sempre più pesanti anche sulla viabilità ordinaria.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Nico Scida

Genova, proseguono le indagini per la morte di Nico Scida: domani...

Cronaca
strisce pedonali San Fruttuoso

Genova, sicurezza stradale: in arrivo Zone 30 e nuove strisce pedonali

Cronaca
Coda A10

Autostrade, A10 ancora bloccata tra Aeroporto e Pegli: traffico anche sulla...

Cronaca
Camion a fuoco A10 (2)

Genova, camion a fuoco in A10: soccorsi sul posto e traffico...

Cronaca