Autostrade, A10 ancora bloccata: acqua agli automobilisti e cani a passeggio

Genova – Traffico ancora completamente bloccato in A10 con disagi sempre più pesanti per automobilisti e trasportatori che da ore sono fermi nel traffico nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli.

Il camion ha preso fuoco intorno alle ore 14 e le fiamme sono state domate rapidamente a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco.

Nonostante questo, proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell’area che non stanno permettendo di far ripartire la circolazione.

Da circa tre ore in centinaia sono bloccati nello stesso punto: persone e cani a passeggio sulla carreggiata e la distribuzione di bottigliette d’acqua testimoniano una situazione sempre più complessa.

Al momento non si conoscono i tempi di ripristino, con ripercussioni che stanno diventando sempre più pesanti anche sulla viabilità ordinaria.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]