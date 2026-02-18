Genova, beccato con la cocaina sul bus e con 170g a casa: arrestato

Genova – Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine che l’hanno trovato con alcune dosi di cocaina sul bus e con 170 grammi in casa.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per un controllo mentre scendeva da un mezzo pubblico alla stazione di Brignole. Fin da subito è apparso molto nervoso e la perquisizione svolta ha consentito il rinvenimento di undici bustine di cocaina, per un totale di 11 grammi.

Le forze dell’ordine hanno così organizzato un controllo anche presso la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti ben 170 grammi della stessa sostanza, oltre a del materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere genovese di Marassi: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

