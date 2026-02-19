Autostrade, incidenti e cantieri: altra mattinata di code

Genova – Un’altra mattinata di coda sulle autostrade liguri tra i soliti cantieri e restringimenti di carreggiata e gli incidenti che ormai avvengono con frequenza quasi quotidiana.

La situazione più complessa questa mattina si è registrata in A12, dove un incidente avvenuto tra Chiavari e Sestri Levante, in direzione levante, ha avuto come ripercussioni code per circa tre chilometri. Al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto e nemmeno l’eventuale presenza di persone ferite. Sempre in A12 si segnalano rallentamenti in uscita a Genova Est.

Spostandosi in A7 si registra un chilometro di coda tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Busalla, mentre i lavori sono la causa anche della coda tra Albisola e Savona in A10.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]