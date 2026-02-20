venerdì 20 Febbraio 2026
Morto Eric Dane, era Mark Sloan in Grey’s anatomy

Redazione Liguria
0

eric dane marc sloanLos Angeles (USA) – E’ morto a 53 anni l’attore americano Eric Dane, noto al grande pubblico per il ruolo del chirurgo Mark Sloan nella serie Tv “Grey’s anatomy”.
L’attore, nato nel 1972, combatteva da anni contro la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, degenerazione del sistema nervoso che porta alla lenta perdita del controllo di tutte le funzioni vitali e del movimento del corpo.
Il volto dell’attore aveva conquistato milioni di spettatori, specie donne, nel corso della partecipazione alla serie tv americana Grey’s anatomy nella quale aveva il ruolo di un chirurgo dell’ospedale, alle prese con casi e vicende personali.
In un comunicato diffuso dai familiari il dolore per la scomparsa: “È con il cuore pesante che annunciamo che Eric Dane è morto giovedì pomeriggio, al termine di una coraggiosa lotta contro la SLA”.
Eric Dne aveva reso nota la sua battaglia contro la malattia anche per attirare l’attenzione pubblica sulle cure ancora troppo lontane dalla soluzione del problema e per dare coraggio a chi ne soffre e combatte la più terribile delle battaglie per la vita.

