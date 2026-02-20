Foce, i residenti denunciano Genova Antifascista e chiedono il Daspo urbano

Genova – Dopo lo scontro verbale tra la sindaca Salis e CasaPound, la questione delle manifestazioni alla Foce si arricchisce di nuovi dettagli.

I comitato dei residenti della Foce, che già nelle scorse settimane si era espresso contro le numerose manifestazioni che coinvolgono sempre più spesso il quartiere, ha denunciato in procura Genova Antifascista chiedendo il Daspo Urbano per i manifestanti che sono stati identificati durante i recenti cortei nella zona.

Nel mirino del comitato e dei residenti, infatti, ci sono le manifestazioni organizzate da Genova Antifascista, che invece chiede a gran voce la chiusura della sede di CasaPound, presente in via Montevideo, considerata sgradita soprattutto dopo la recente sentenza del Tribunale di Bari.

