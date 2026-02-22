Genova, crollo in via Napoli, nuovo cedimento, chiuso il parco sottostante

Genova – Un nuovo cedimento del muraglione sotto il palazzo di via Napoli e il Comune ordina la chiusura del sottostante parco dell’ex caserma Gavoglio.

Ancora brutte notizie dal luogo dove, alcuni giorni fa, è crollato un muraglione sotto il civico 72 di via Napoli e 26 famiglie sono state evacuate. Il movimento franoso non si ferma e questa mattina, intorno alle 10, un nuovo cedimento ha interessato la struttura in cemento armato che si trova sotto il palazzo.

Il Comune ha disposto la chiusura cautelativa del parco sottostante e disposto nuovi controlli che certamente non sono buone notizie per i 52 evacuati del palazzo.

Il terreno, infatti, continua a muoversi e questa condizione non lascia sperare nulla di buono visto che il tratto in movimento è proprio quello più pericoloso.

Le famiglie evacuate hanno intanto trascorso la quarta notte fuori casa e difficilmente potranno rientrare questa sera