domenica 22 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, crollo di via Napoli, quarta notte fuori casa per gli evacuati
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriLagaccioOregina

Genova, crollo di via Napoli, quarta notte fuori casa per gli evacuati

Redazione Liguria
0

lagaccio palazzo evacuato frana via NapoliGenova – Quarta notte fuori casa per le 26 famiglie evacuate dal palazzo di via Napoli interessato dal crollo di un muraglione affacciato sulla ex caserma Gavoglio, al Lagaccio.
Le 52 persone che hanno dovuto lasciare in tutta fretta i loro appartamenti non possono rientrare a casa per le perizie in corso sulla stabilità del palazzo e continuano a dormire presso amici e parenti o in sistemazioni alberghiere trovate dalla protezione civile.
Il cedimento del terreno è avvenuto per via del maltempo ma i danni alla struttura sono evidenti e occorre un intervento importante per valutare la stabilità delle fondamenta e intervenire su un rafforzamento e ricostruzione del muraglione franato.
Nel frattempo le famiglie evacuate potranno tornare nelle abitazioni solo accompagnate dai vigili del fuoco e per brevi periodi, per raccogliere vestiti e oggetti di prima necessità.
Condizioni che potrebbero proseguire a lungo con evidenti problematiche e disagi.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

La Spezia, turisti padovani intossicati dal monossido in una casa vacanze

Cronaca
meteo liguria domenica 22 febbraio 2026

Meteo Liguria, nuvolosità in graduale aumento, piovaschi in serata

Cronaca
lupo caduto cisterna crevari

Lupi in Liguria, dubbi degli ambientalisti sull’aggressione di un consigliere regionale

Cronaca
auto Polizia notte

Sampierdarena, ubriaco prende a calci due taxi e l’auto della polizia

Cronaca