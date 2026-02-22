Genova, crollo di via Napoli, quarta notte fuori casa per gli evacuati

Genova – Quarta notte fuori casa per le 26 famiglie evacuate dal palazzo di via Napoli interessato dal crollo di un muraglione affacciato sulla ex caserma Gavoglio, al Lagaccio.

Le 52 persone che hanno dovuto lasciare in tutta fretta i loro appartamenti non possono rientrare a casa per le perizie in corso sulla stabilità del palazzo e continuano a dormire presso amici e parenti o in sistemazioni alberghiere trovate dalla protezione civile.

Il cedimento del terreno è avvenuto per via del maltempo ma i danni alla struttura sono evidenti e occorre un intervento importante per valutare la stabilità delle fondamenta e intervenire su un rafforzamento e ricostruzione del muraglione franato.

Nel frattempo le famiglie evacuate potranno tornare nelle abitazioni solo accompagnate dai vigili del fuoco e per brevi periodi, per raccogliere vestiti e oggetti di prima necessità.

Condizioni che potrebbero proseguire a lungo con evidenti problematiche e disagi.