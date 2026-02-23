lunedì 23 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaTreni, questa settimana un nuovo sciopero nazionale: info e modalità
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaLa Spezia

Treni, questa settimana un nuovo sciopero nazionale: info e modalità

Redazione Liguria
0

treno PopLiguria – Questa settimana è previsto un nuovo sciopero nazionale dei treni. I lavoratori di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord incroceranno le braccia dalle ore 21 di venerdì 27 febbraio alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio.
I treni Regionali, InterCity e i convogli ad Alta Velocità possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso e i disagi potranno verificarsi anche nelle ore immediatamente precedenti o successive a quelle indicate per la protesta.
“Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – scrive Trenitalia – sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:
– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;
in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
lagaccio palazzo evacuato frana via Napoli

Genova, frana in via Napoli: al via la fase del monitoraggio

Cronaca
Pronto soccorso Galliera

La Spezia, minorenne arrestato distrugge cella e si ferisce, è grave

Cronaca
polizia locale sanremo

Finale Ligure, molesta due bambine in spiaggia: denunciato un 65enne

Cronaca
meteo liguria lunedì 23 febbraio 2026

Meteo Liguria, instabilità con passaggi nuvolosi e possibili piovaschi

Cronaca