Treni, questa settimana un nuovo sciopero nazionale: info e modalità

Liguria – Questa settimana è previsto un nuovo sciopero nazionale dei treni. I lavoratori di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord incroceranno le braccia dalle ore 21 di venerdì 27 febbraio alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio.

I treni Regionali, InterCity e i convogli ad Alta Velocità possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso e i disagi potranno verificarsi anche nelle ore immediatamente precedenti o successive a quelle indicate per la protesta.

“Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – scrive Trenitalia – sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

