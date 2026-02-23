Genova, incendio in un appartamento in via Shelley: strada chiusa e soccorsi sul posto

Genova – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina in via Shelley, una strada che da corso Europa porta alla zona di Apparizione.

Intorno alle ore 11:30 si è verificato un incendio all’interno di un appartamento, che ha reso necessario l’intervento sul posto dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno avviato le operazioni necessarie per spegnere le fiamme. Al momento non si conoscono ancora le cause del rogo e nemmeno l’eventuale presenza di persone rimaste ferite o intossicate.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme. Il tratto iniziale, quello che collega con corso Europa, è stato riaperto poco fa con un senso unico alternato.

