Genova, mezzo pesante in avaria a Rivarolo: viabilità in tilt

Genova – Mattinata di traffico intenso e disagi in Val Polcevera, dove intorno alle ore 10:00 un mezzo pesante ha subito un guasto tecnico mentre stava percorrendo il tunnel ferroviario di via Pisoni, nel quartiere di Rivarolo.

Per la rimozione del mezzo ci è voluta più di un’ora e nel frattempo si sono registrati pesanti disagi alla circolazione, soprattutto nella zona di piazza Pallavicini, e ripercussioni anche sui tempi di percorrenza degli autobus Amt.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i quali hanno tentato di gestire il traffico nella zona.

Il mezzo pesante è stato rimosso intorno alle ore 11:30, con la viabilità che pian piano è tornata sotto controllo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]