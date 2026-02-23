lunedì 23 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, mezzo pesante in avaria a Rivarolo: viabilità in tilt
Notizie LiguriaGenovaCronacaRivarolo

Genova, mezzo pesante in avaria a Rivarolo: viabilità in tilt

Redazione Liguria
0

Polizia locale autoGenova – Mattinata di traffico intenso e disagi in Val Polcevera, dove intorno alle ore 10:00 un mezzo pesante ha subito un guasto tecnico mentre stava percorrendo il tunnel ferroviario di via Pisoni, nel quartiere di Rivarolo.
Per la rimozione del mezzo ci è voluta più di un’ora e nel frattempo si sono registrati pesanti disagi alla circolazione, soprattutto nella zona di piazza Pallavicini, e ripercussioni anche sui tempi di percorrenza degli autobus Amt.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i quali hanno tentato di gestire il traffico nella zona.
Il mezzo pesante è stato rimosso intorno alle ore 11:30, con la viabilità che pian piano è tornata sotto controllo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Metropolitana Genova nuovo treno

Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Cronaca
cocaina

Battifollo, Guardia di Finanza blocca spacciatore di coca ed extasy

Cronaca
treno Pop

Treni, questa settimana un nuovo sciopero nazionale: info e modalità

Cronaca
lagaccio palazzo evacuato frana via Napoli

Genova, frana in via Napoli: al via la fase del monitoraggio

Cronaca