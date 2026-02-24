Genova, incidente in via Barabino, ferito un 62enne

Genova – Grave incidente stradale, poco dopo le 13, in via Barabino alla Foce. Per cause ancora da accertare uno scooter ed una vettura si sono scontrati e, ad avere la peggio, è stato il motociclista, un uomo di 62 anni.

L’ambulanza della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso in via Barabino direzione centro per un incidente stradale, unitamente all’automedica Golf 1.

Per cause da chiarire, un’auto proveniente dal centro, in fase di svolta verso piazza Palermo, ha urtato uno scooter che percorreva la direttrice opposta.

Il conducente del mezzo a due ruote, un 62enne, ha sfondato il finestrino lato passeggero ed è stato sbalzato sull’asfalto, causando un semi-testacoda dell’auto.

Ha riportato traumi a un ginocchio e varie escoriazioni al volto e ad una mano.

Spinalizzato, è stato condotto in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Illeso l’automobilista, anch’esso 62enne; ingenti i danni allo scooter.

Sul posto è intervenuta dapprima un’auto dei Carabinieri in transito e, successivamente, la pattuglia distrettuale della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.