martedì 24 Febbraio 2026
Riva Trigoso, totano gigante si arena in spiaggia

Redazione Liguria
totano gigante riva trigosoRiva Trigoso (Genova) – Finirà in pentola per essere cucinato e assaporato in una ricetta tipicamente ligure il totano di ben 8 chili spiaggiato sulla battiglia a Riva Trigoso e recuperato da un residente che lo ha visto emergere con una certa sorpresa e lo ha subito catturato.
L’animale, normalmente pescato su fondali tra i 300 e i 700 metri è di dimensioni decisamente non comuni e per questo finirà in pentola.
Ancora non è chiaro come abbia fatto ad avvicinarsi così tanto alla battigia da finire spiaggiato ma la sorpresa è stata tanta quando l’animale, certamente un gigante del mare, ha iniziato ad emergere rotolando per le onde.

