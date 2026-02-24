Riva Trigoso, totano gigante si arena in spiaggia

Riva Trigoso (Genova) – Finirà in pentola per essere cucinato e assaporato in una ricetta tipicamente ligure il totano di ben 8 chili spiaggiato sulla battiglia a Riva Trigoso e recuperato da un residente che lo ha visto emergere con una certa sorpresa e lo ha subito catturato.

L’animale, normalmente pescato su fondali tra i 300 e i 700 metri è di dimensioni decisamente non comuni e per questo finirà in pentola.

Ancora non è chiaro come abbia fatto ad avvicinarsi così tanto alla battigia da finire spiaggiato ma la sorpresa è stata tanta quando l’animale, certamente un gigante del mare, ha iniziato ad emergere rotolando per le onde.