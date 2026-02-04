Varazze, domenica 17 maggio arrivano le Frecce Tricolori

Varazze (Savona) – Sarà domenica 17 maggio il giorno in cui Varazze accoglierà le Frecce Tricolori.

Era tanta l’attesa da parte dei residenti, dopo che il precedente appuntamento inizialmente previsto nel mese di ottobre era stato cancellato in segno di lutto a seguito della tragedia avvenuta sui cieli di Sabaudia pochi giorni prima.

Durante un addestramento erano morti un pilota e un allievo dell’Aeronautica Militare e le successive esibizioni erano state cancellate in segno di lutto e di vicinanza alla due vittime.

L’evento, però, era soltanto rimandato e adesso è arrivata anche la conferma definitiva: il prossimo 17 maggio migliaia di persone arriveranno a Varazze per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori, che nel 2025 si erano già viste in Liguria in occasione del passaggio dell’Amerigo Vespucci.

